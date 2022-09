Fontana | Salvini al Viminale o morte? Assolutamente no

Corriere : Meloni, Salvini, l’Europa: le riposte ai lettori dei direttore - marcuccimauriz : RT @federicoton99: La Russa, Salvini, Lollobrigida, Santanchè, Ronzulli, Fontana probabili ministri del governo Meloni. Che orrore. https:… - isa_levante : RT @federicoton99: La Russa, Salvini, Lollobrigida, Santanchè, Ronzulli, Fontana probabili ministri del governo Meloni. Che orrore. https:… - claudia_bilotti : RT @federicoton99: La Russa, Salvini, Lollobrigida, Santanchè, Ronzulli, Fontana probabili ministri del governo Meloni. Che orrore. https:… - WorkwwWeb : @Fontana3Lorenzo ???Caro Fontana la tua speranza che tornino i tuoi elettori in Lega te li sogni xchè come dicono i… -

Pera quel punto si aprirebbero le porte del Lavoro , da cui potrebbe promuovere quota 41 e ...punterebbe più ad essere la candidata di centrodestra alla regione Lombardia al posto di. ..."Assolutamente no". Così il vicesegretario della Lega Lorenzoha risposto ai cronisti che gli chiedevano se è una questione di "al Viminale o morte"."Secondo me bisogna solo parlarsi e trovare l'intesa giusta. Serve tanta attenzione per il bene ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Matteo Salvini agli Interni o al Lavoro Antonio Tajani vicepremier e Guido Crosetto agli Esteri Giorgia Meloni non parla ma riflette. La leader di ...