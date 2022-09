Barcellona, emergenza a destra in vista dell'Inter. Xavi in difficoltà: spazio a Nunez? (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Barcellona è in emergenza. E per una volta non parliamo di economia. No, la pausa Internazionale ha portato via a Xavi i suoi tre terzini di destra. Ronad Araujo, 23 anni, difensore uruguaiano ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilè in. E per una volta non parliamo di economia. No, la pausanazionale ha portato via ai suoi tre terzini di. Ronad Araujo, 23 anni, difensore uruguaiano ...

