Amici 22, la decisione è stata inevitabile: brutto colpo per tutti, nessuno l’avrebbe immaginato (Di giovedì 29 settembre 2022) colpo di scena ad Amici 22, la decisione è stata davvero inevitabile: brutto colpo per tutti, nessuno l’avrebbe mai immaginato. Manca pochissimo alla terza puntata di Amici 22, ma le anticipazioni che ne sono trapelate ci fanno chiaramente intendere che sarà un appuntamento imperdibile. Non solo nel corso della puntata di Domenica 2 Ottobre i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 settembre 2022)di scena ad22, ladavveropermai. Manca pochissimo alla terza puntata di22, ma le anticipazioni che ne sono trapelate ci fanno chiaramente intendere che sarà un appuntamento imperdibile. Non solo nel corso della puntata di Domenica 2 Ottobre i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CdT_Online : Dopo più di due mesi di traduzioni, verifiche e revisione, il New York Times ha pubblicato alcuni estratti delle co… - _matimida : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? maglia sospesa per RAMON perché era “contrario” ad una decisione della cele, cioè di far ballare L… - fatimascassaa : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? maglia sospesa per RAMON perché era “contrario” ad una decisione della cele, cioè di far ballare L… - PatalanoCandida : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? maglia sospesa per RAMON perché era “contrario” ad una decisione della cele, cioè di far ballare L… - losver12447283 : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? maglia sospesa per RAMON perché era “contrario” ad una decisione della cele, cioè di far ballare L… -