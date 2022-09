Zona_Wrestling : AEW: Saraya vuole rivoluzionare la divisione femminile, ma Britt Baker non è d'accordo con lei… - VolpeWOcchiali : Quindi, penso che tornerò a guardare #AEW prossima settimana visto che mi sembra che #AEWDynamite sia leggermente p… - TSOWrestling : Finalmente le prime news sul contratto di Saraya / Paige con la AEW #TSOS // #TSOW - TSOWrestling : Un segnale sul suo futuro in #AEW? #TSOW // #TSOS - donnetralecorde : Secondo Fightful #Saraya ha firmato un contratto triennale con la #AEW. Una fonte ha detto che nel suo accordo è pr… -

One of the biggest talking points from last week was the shock AEW debut of Saraya during Dynamite Grand Slam, with the former WWE star walking into a company whose women's division has been a ...What type of match made its debut in All Elite's women's division on Wednesday On the heels of Saraya promising to bring change to AEW's women's division, the company's Interim Women's World ...