Sparatoria dopo la rissa al liceo: morto un 14enne (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una giovane vittima, almeno tre feriti e un killer in fuga. Questo il tragico bilancio di una Sparatoria avvenuta in seguito ad in una rissa nel liceo Roxborough di Philadelphia, in Pennsylvania (Stati Uniti). Un ragazzo di 14 anni ha... Leggi su europa.today (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una giovane vittima, almeno tre feriti e un killer in fuga. Questo il tragico bilancio di unaavvenuta in seguito ad in unanelRoxborough di Philadelphia, in Pennsylvania (Stati Uniti). Un ragazzo di 14 anni ha...

serenel14278447 : Spari dopo una rissa in un liceodi Filadelfia, morto un 14enne - serenel14278447 : Spari dopo una rissa in un liceodi Filadelfia, morto un 14enneBazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion sys… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sparatoria dopo una rissa in un liceo di Filadelfia, morto un ragazzo di 14 anni, altri tre feriti. L… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria dopo una rissa in un liceo di Filadelfia, morto un ragazzo di 14 anni, altri tre feri… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria dopo una rissa in un liceo di Filadelfia, morto un ragazzo di 14 anni, altri tre feriti. La lite è avvenuta do… -