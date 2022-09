Samantha Cristoforetti nuova comandante, passaggio consegne su Iss (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – AstroSamantha assume oggi il comando della Stazione spaziale internazionale, subentrando al cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, e diventando così la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss. La diretta dell’evento che vede protagonista l’astronauta italiana dell’Esa viene trasmessa in diretta da AsiTV: partecipa il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, dall’Auditorium della sede Asi. Minerva, la seconda missione sulla Iss di Samantha Cristoforetti dopo Futura dell’Asi nel 2014, è iniziata il 27 aprile 2022 con il liftoff della Crew-4 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Da quel momento AstroSamantha ha preso parte a un’intensa attività scientifica, lavorando a diversi esperimenti tra cui 6 dell’Agenzia Spaziale Italiana in diversi ambiti: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Astroassume oggi il comando della Stazione spaziale internazionale, subentrando al cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, e diventando così la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss. La diretta dell’evento che vede protagonista l’astronauta italiana dell’Esa viene trasmessa in diretta da AsiTV: partecipa il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, dall’Auditorium della sede Asi. Minerva, la seconda missione sulla Iss didopo Futura dell’Asi nel 2014, è iniziata il 27 aprile 2022 con il liftoff della Crew-4 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Da quel momento Astroha preso parte a un’intensa attività scientifica, lavorando a diversi esperimenti tra cui 6 dell’Agenzia Spaziale Italiana in diversi ambiti: ...

