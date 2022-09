Prezzi benzina oggi ancora in calo (Di mercoledì 28 settembre 2022) . Ecco i dettagli! Prezzi benzina oggi in ribasso. Scopriamo insieme i costi. Scende il costo del carburante alla pompa. Ecco i Prezzi: benzina self service 1,65 euro/litro; benzina diesel 1,75. Q8 e IP diminuiscono i costi di un centesimo per gasolio e benzina. Ecco le medie dei costi secondo L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di mercoledì 28 settembre 2022) . Ecco i dettagli!in ribasso. Scopriamo insieme i costi. Scende il costo del carburante alla pompa. Ecco iself service 1,65 euro/litro;diesel 1,75. Q8 e IP diminuiscono i costi di un centesimo per gasolio e. Ecco le medie dei costi secondo L'articolo proviene da TenaceMente.com.

