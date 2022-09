MotoGp, Bagnaia: “In Thailandia non voglio commettere errori” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono determinato a fare bene e a non commettere più errori”: parola di Francesco Bagnaia. Dopo il disastro del Gran Premio del Giappone il pilota della Ducati si appresta a vivere il gran premio della Thailandia con la chiara intenzione di avere un ruolo da protagnonista nella rincorsa alla leadership di Fabio Quartararo. “Sono contento di tornare a correre in Thailandia. Qui l’atmosfera è sempre incredibile e ci saranno sicuramente moltissimi tifosi a sostenerci – le parole di Bagnaia – Tornare in pista dopo una settimana dal GP del Giappone mi aiuterà a lasciarmi definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa”. “Questo fine settimana – prosegue il pilota italiano – potremo seguire un normale programma di lavoro visto che, diversamente da Motegi, gli orari torneranno ad ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono determinato a fare bene e a nonpiù”: parola di Francesco. Dopo il disastro del Gran Premio del Giappone il pilota della Ducati si appresta a vivere il gran premio dellacon la chiara intenzione di avere un ruolo da protagnonista nella rincorsa alla leadership di Fabio Quartararo. “Sono contento di tornare a correre in. Qui l’atmosfera è sempre incredibile e ci saranno sicuramente moltissimi tifosi a sostenerci – le parole di– Tornare in pista dopo una settimana dal GP del Giappone mi aiuterà a lasciarmi definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa”. “Questo fine settimana – prosegue il pilota italiano – potremo seguire un normale programma di lavoro visto che, diversamente da Motegi, gli orari torneranno ad ...

