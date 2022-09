LIVE Musetti-Lazarov, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: si parte tra pochi minuti! (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:08 E’ finalmente arrivato il momento del debutto di Lorenzo Musetti qui a Sofia! 19:05 Dopo un secondo set infinito, durato ben 1 ora e 15 minuti, Ivashka fa saltare la testa di serie n.3 del torneo, battendo appunto il padrone di casa Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-3 7-6(3). Il bielorusso è stato bravo a sfruttare i parecchi errori del bulgaro nel primo set, a reggere nel secondo e dopo non aver sfruttato due match point in risposta sul 6-5, ha giocato un solidissimo tie break. Ivashka nei quarti affronterà in vincente di Sonego-Rune. 17:50 Il bielorusso Ivashka ha portato a casa il primo set contro il bulgaro Dimitrov (6-3). A seguire questo match toccherà all’azzurro Musetti che sfiderà per un posto nei quarti di finale il padrone di casa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:08 E’ finalmente arrivato il momento del debutto di Lorenzoqui a! 19:05 Dopo un secondo set infinito, durato ben 1 ora e 15 minuti, Ivashka fa saltare la testa di serie n.3 del torneo, battendo appunto il padrone di casa Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-3 7-6(3). Il bielorusso è stato bravo a sfruttare i parecchi errori del bulgaro nel primo set, a reggere nel secondo e dopo non aver sfruttato due match point in risposta sul 6-5, ha giocato un solidissimo tie break. Ivashka nei quarti affronterà in vincente di Sonego-Rune. 17:50 Il bielorusso Ivashka ha portato a casa il primo set contro il bulgaro Dimitrov (6-3). A seguire questo match toccherà all’azzurroche sfiderà per un posto nei quarti di finale il padrone di casa ...

