Elezioni 2022, dal 17 ottobre le consultazioni per il governo: Mattarella punta ad un percorso rapido (Di mercoledì 28 settembre 2022) Elezioni concluse e si pensa già alle prossime tappe istituzionali. Nelle ultime ore circolano molte notizie su quello che sarà il calendario delle nuove Camere. In un secondo momento si passerà alle consultazioni per la nascita del nuovo governo. Se il nuovo Parlamento si insedierà il prossimo 13 ottobre, con l'Elezioni dei rispettivi presidenti e L'articolo proviene da Webmagazine24.

