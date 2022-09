De Luca scuote il Pd | ' Parliamo una lingua morta | ora subito un congresso aperto a tutti'

globalistIT : -

NTR24

Vincenzo De, esponente del Pd e Governatore della Regione Campania, ha commentato il pesante ko elettorale, senza risparmiare profonde critiche al partito. Con il suo intervento, però, Deha voluto anche guardare con ottimismo al futuro dei Democratici, a partire dal vastissimo pubblico di elettori, iscritti e attivisti. "Avverto fra la nostra gente un clima di depressione, di `...la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda al sole ed esso non sorge e mette ... Vangelo Dal Vangelo secondoLc 9,57 - 62 In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un ... Elezioni, De Luca scuote il Pd: ‘Basta depressione, chi si è stancato stia a casa’ Vincenzo De Luca commenta l'esito delle elezioni: "Avverto fra la nostra gente un clima di depressione, di `fine della storia´. Credo sia indispensabile uscire subito da questo stato d'animo. Il colpo ...“Avverto fra la nostra gente un clima di depressione, di “fine della storia”. Credo sia indispensabile uscire subito da questo stato d’animo. Il colpo è stato duro. Ma occorre reagire con forza. Chi s ...