Cdp, dal Cda ok alla Policy Esg. Due linee guida e operazioni per 1,2 mld € a favore di imprese e territori (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Ad e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvato la Politica generale di investimento responsabile, due nuove linee guida Strategiche (Sostegno alle Filiere Strategiche ed Economia Circolare) e operazioni a favore di imprese e territori per un valore totale di oltre 1,2 miliardi di euro. Lo rende noto Cdp in un comunicato. In coerenza con il Piano Strategico 2022-2024, il CdA ha varato la Politica generale di investimento responsabile (”Policy”), lo strumento che definisce i principi e i criteri da applicare nell’ambito delle attività d’investimento di Cdp, sia dirette sia indirette, in Italia e all’estero. Nelle scorse settimane, prima dell’approvazione da parte del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Ad e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvato la Politica generale di investimento responsabile, due nuoveStrategiche (Sostegno alle Filiere Strategiche ed Economia Circolare) ediper un valore totale di oltre 1,2 miliardi di euro. Lo rende noto Cdp in un comunicato. In coerenza con il Piano Strategico 2022-2024, il CdA ha varato la Politica generale di investimento responsabile (””), lo strumento che definisce i principi e i criteri da applicare nell’ambito delle attività d’investimento di Cdp, sia dirette sia indirette, in Italia e all’estero. Nelle scorse settimane, prima dell’approvazione da parte del ...

ItalyinCologne : RT @SIMEST_IT: #SIMEST e @ItalyMFA supportano le imprese italiane ???? colpite dalla crisi in #Ucraina. ???? Operativa la nuova misura dedicat… - papi_cosimo : @eni potete per cortesia chiarire come mai una società controllata per il 30% dallo Stato italiano (4.4% MEF 26,2 C… - papi_cosimo : @eni potete per cortesia chiarire come mai una società controllata per il 30% dallo Stato italiano (4.4% MEF 26,2 C… - StefaniaMarcone : RT @SIMEST_IT: #SIMEST e @ItalyMFA supportano le imprese italiane ???? colpite dalla crisi in #Ucraina. ???? Operativa la nuova misura dedicat… - MDVTax : RT @SIMEST_IT: #SIMEST e @ItalyMFA supportano le imprese italiane ???? colpite dalla crisi in #Ucraina. ???? Operativa la nuova misura dedicat… -