Addio a Bruno Arena: l’ultimo saluto commosso del figlio Gianluca su Instagram (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è spento a 65 anni Bruno Arena, comico, cabarettista e attore. Membro del duo I fichi d’India, insieme a Max Cavallari, ha preso parte a tantissimi programmi televisivi e a numerosi film. Un volto amato del piccolo e del grande schermo, ma da tempo era lontano dalle scene a causa di un aneurisma di cui era stato vittima nel 2013. Ora l’annuncio della sua morte, un Addio doloroso come dimostrano le parole del figlio Gianluca in una storia Instagram. Bruno Arena, l’ultimo saluto del figlio Gianluca Una lunga carriera, un volto amato dal pubblico e quella comicità contagiosa che era il suo tratto distintivo. Bruno Arena si è spento a soli 65 anni, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è spento a 65 anni, comico, cabarettista e attore. Membro del duo I fichi d’India, insieme a Max Cavallari, ha preso parte a tantissimi programmi televisivi e a numerosi film. Un volto amato del piccolo e del grande schermo, ma da tempo era lontano dalle scene a causa di un aneurisma di cui era stato vittima nel 2013. Ora l’annuncio della sua morte, undoloroso come dimostrano le parole delin una storiadelUna lunga carriera, un volto amato dal pubblico e quella comicità contagiosa che era il suo tratto distintivo.si è spento a soli 65 anni, ...

RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - RDS_official : ?? Addio a Bruno Arena, comico e cabarettista del duo Fichi d’India. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca:… - ReignOfTheSerie : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India . Aveva 65 anni. L'attore comico, era stato colpito nel 2013 da aneurisma ce… - AntennaSud : Addio a Bruno Arena dei Fichi d’India, il figlio Gianluca dà il triste annuncio - bettercalcio : Addio a Bruno #Bolchi, ex allenatore con quattro promozioni in #SerieA ed ex centrocampista di #Inter e #Torino -