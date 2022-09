WTA Parma 2022: Lucia Bronzetti esce subito di scena contro Maryna Zanevska (Di martedì 27 settembre 2022) Si conclude subito il WTA 250 di Parma per Lucia Bronzetti. La riminese è stata eliminata al primo turno dalla belga Maryna Zanevska, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 e capace di confermarsi bestia nera dell’azzurra, che aveva già battuto in maniera ancor più netta a Bucarest questo mese. Per lei ci sarà ora l’ungherese Dalma Galfi, con vista su Maria Sakkari, dato che la greca, prima testa di serie, occupa quello spot di quarti di finale. Ciò che Bronzetti soffre di Zanevska è la capacità di giocare con profondità e precisione: è su quest’onda che nascono i primi due break, quelli che portano il punteggio sul 3-0. In realtà, nel complesso un solo turno di servizio viene tenuto nei primi sei giochi, dalla belga nel secondo game. Dopo un paio di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Si concludeil WTA 250 diper. La riminese è stata eliminata al primo turno dalla belga, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 e capace di confermarsi bestia nera dell’azzurra, che aveva già battuto in maniera ancor più netta a Bucarest questo mese. Per lei ci sarà ora l’ungherese Dalma Galfi, con vista su Maria Sakkari, dato che la greca, prima testa di serie, occupa quello spot di quarti di finale. Ciò chesoffre diè la capacità di giocare con profondità e precisione: è su quest’onda che nascono i primi due break, quelli che portano il punteggio sul 3-0. In realtà, nel complesso un solo turno di servizio viene tenuto nei primi sei giochi, dalla belga nel secondo game. Dopo un paio di ...

