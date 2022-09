Traffico Roma del 27-09-2022 ore 16:30 (Di martedì 27 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità ancora difficoltà sulla via Pontina Dopo un incidente avvenuto all’altezza di via di Vallerano verso Roma e i lavori in corso provocano code tra Castel di Decima e Spinaceto In entrambe le direzioni altro incidente in Largo Rodolfo Lanciani Ci sono code in direzione della Nomentana code per Traffico invece in uscita da Roma sul viadotto della Magliana Nel tempo ho compreso tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio stessa cosa sul tratto Urbano della A24 tra l’uscita Togliatti e il raccordo auto in fila anche in tangenziale lungo via del Foro Italico 3 Corso di Francia & via dei Campi Sportivi direzione Salaria ed infine sul Raccordo Anulare si rallenta e attenti si sta in coda in carreggiata interna tra Laurentina e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ancora difficoltà sulla via Pontina Dopo un incidente avvenuto all’altezza di via di Vallerano versoe i lavori in corso provocano code tra Castel di Decima e Spinaceto In entrambe le direzioni altro incidente in Largo Rodolfo Lanciani Ci sono code in direzione della Nomentana code perinvece in uscita dasul viadotto della Magliana Nel tempo ho compreso tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio stessa cosa sul tratto Urbano della A24 tra l’uscita Togliatti e il raccordo auto in fila anche in tangenziale lungo via del Foro Italico 3 Corso di Francia & via dei Campi Sportivi direzione Salaria ed infine sul Raccordo Anulare si rallenta e attenti si sta in coda in carreggiata interna tra Laurentina e ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - Defcon1979 : @Ales_1981 ma in che senso 'guidare' a Roma? Io ci ho guidato un paio di volte ed è stato più il tempo nel traffico… - VAIstradeanas : 16:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Viale dello Scalo San Lorenzo ?????? traffico rallentato > Tangenziale Est / A24 #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Flaminia, tra via Cassia e viale di Tor di Quinto; via Salaria, tra vi… -