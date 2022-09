"Solo perché sei trans?": Alfonso Signorini fa a pezzi Elenoire Ferruzzi (Di martedì 27 settembre 2022) Incontro- scontro nella casa. Nella casa del Grande Fratello Vip arriva Soraia, la fidanzata di Luca Salatino che fa due chiacchiere con Elenoire Ferruzzi (convinta che Luca sia innamorato di lei, ma non possa e voglia dirlo). “Hai commesso un errore”, tuona Alfonso Signorini. “Sceneggiate! Luca è fidanzato… A me è sembrato stonato che tu abbia tirato in ballo il fatto che ti abbia rifiutato Solo perché sei transgender… Luca avrebbe avuto questa reazione con chiunque…”, continua il conduttore di Canale 5. E la Ferruzzi precisa rispondendo alle accuse: “Ho perso la brocca…Luca è un'anima bella…”. Soraia spara a zero, una volta nella casa. “Mi hai offesa”, dice. Luca, dall'altra parte del vetro, la guarda. Resta in silenzio. "Hai detto che se mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Incontro- scontro nella casa. Nella casa del Grande Fratello Vip arriva Soraia, la fidanzata di Luca Salatino che fa due chiacchiere con(convinta che Luca sia innamorato di lei, ma non possa e voglia dirlo). “Hai commesso un errore”, tuona. “Sceneggiate! Luca è fidanzato… A me è sembrato stonato che tu abbia tirato in ballo il fatto che ti abbia rifiutatoseigender… Luca avrebbe avuto questa reazione con chiunque…”, continua il conduttore di Canale 5. E laprecisa rispondendo alle accuse: “Ho perso la brocca…Luca è un'anima bella…”. Soraia spara a zero, una volta nella casa. “Mi hai offesa”, dice. Luca, dall'altra parte del vetro, la guarda. Resta in silenzio. "Hai detto che se mi ...

