sportli26181512 : Santon: 'Balotelli era un matto, poteva fare molto di più': Annunciato da poco il ritiro dal calcio giocato, l'ex d… - gianluca_ursini : #wandaicardi #esticazzi il team alltime wannaBe che han deluso le aspettative: TAIBI SANTON-Acerbi-Renica Orlando-N… -

Calcio News 24

... si è giocata, perdendola malamente (in mezzo pure l'espulsione di Totti per un calcio a),... Salernitana interessata a Fazio e... si è giocata, perdendola malamente (in mezzo pure l'espulsione di Totti per un calcio a),... Salernitana interessata a Fazio eNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...