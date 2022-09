Musetti-Lazarov in tv, ATP Sofia 2022: orario, programma, streaming (Di martedì 27 settembre 2022) Lorenzo Musetti affronterà Alexander Lazarov agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Sòfia. Il tennista italiano scenderà in campo sul cemento della capitale bulgara per fronteggiare il padrone di casa: il 20enne, numero 30 al mondo, se la dovrà vedere con il 24enne, numero 334 del ranking ATP che gode di una wild card. L’appuntamento è per mercoledì 28 settembre, secondo incontro a partire dalle ore 17.00 dopo Dimitrov-Ivashka. Si preannuncia un incontro sulla carta a portata di mano per il toscano, che al primo turno aveva goduto di un bye. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro uno tra Humbert, Struff e Lajovic. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Lorenzoaffronterà Alexanderagli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Sòfia. Il tennista italiano scenderà in campo sul cemento della capitale bulgara per fronteggiare il padrone di casa: il 20enne, numero 30 al mondo, se la dovrà vedere con il 24enne, numero 334 del ranking ATP che gode di una wild card. L’appuntamento è per mercoledì 28 settembre, secondo incontro a partire dalle ore 17.00 dopo Dimitrov-Ivashka. Si preannuncia un incontro sulla carta a portata di mano per il toscano, che al primo turno aveva goduto di un bye. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro uno tra Humbert, Struff e Lajovic. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edi ...

