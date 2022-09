Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 8, Trofeo Fulmine) (Di martedì 27 settembre 2022) Lo sfolgorante equivalente retrò del Trofeo Speciale è l’oggetto della nostra guida di oggi a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe E con l’appuntamento di oggi, la nostra guida a piste e tracciati tocca un traguardo: vero, Mario Kart 8 Deluxe racchiude anche tutti i DLC del gioco di base su Wii U, ma il Trofeo Fulmine conclude i contenuti per quest’ultimo. Le prossime quattro puntate, dunque, saranno dedicate ai circuiti inclusi di default solo nella riedizione per Nintendo Switch, prima di passare (nel caso aveste dubbi in merito) ai DLC per quest’ultima. Ci attendono dunque DS Pista Tic-tac, 3DS Tubirinto Piranha, Wii Vulcano ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 settembre 2022) Lo sfolgorante equivalente retrò delSpeciale è l’oggetto della nostradi oggi adiE con l’appuntamento di oggi, la nostratocca un traguardo: vero,racchiude anche tutti i DLC del gioco di base su Wii U, ma ilconclude i contenuti per quest’ultimo. Le prossime quattro puntate, dunque, saranno dedicate ai circuiti inclusi di default solo nella riedizione per Nintendo Switch, prima di passare (nel caso aveste dubbi in merito) ai DLC per quest’ultima. Ci attendono dunque DS Pista Tic-tac, 3DS Tubirinto Piranha, Wii Vulcano ...

tuttoteKit : Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 8, Trofeo Fulmine) #MarioKart8 #MarioKart8Deluxe… - robertbillger : @amelia_waldorf Compra Mario Kart mammy ??? - TiramisuCookie2 : @blockcolb1 MARIO KART IN ROBLOX - AdamSwa54539149 : RT @AlecNobody1994: Super Mario RPG Super Mario Kart Mario Kart 64 Mario Kart: Double Dash!! Mario Kart Wii Mario Kart 7 Mario Kart 8 Delux… - Shockfuse13 : RT @Gekigemu: 25 anni fa usciva il primo Bomberman per Nintendo 64, che ho amato da adolescente in singolo per i suoi segreti pazzi da scop… -