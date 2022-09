Marialuisa Jacobelli vittima di stalking, processo abbreviato per l'uomo che la terrorizzava dopo una breve relazione (Di martedì 27 settembre 2022) La conduttrice di Dazn aveva denunciato l'ex compagno Francesco Angelini dopo aver messo fine alla relazione in cui l'uomo l'aveva più volte sottoposta a violenze fisiche e psicologiche: "dopo aver visto una mia foto con Instagram aveva iniziato a insultarmi e minacciarmi" Leggi su repubblica (Di martedì 27 settembre 2022) La conduttrice di Dazn aveva denunciato l'ex compagno Francesco Angeliniaver messo fine allain cui l'l'aveva più volte sottoposta a violenze fisiche e psicologiche: "aver visto una mia foto con Instagram aveva iniziato a insultarmi e minacciarmi"

