Lasciò cadere bimbo di 3 anni da un balcone | ex domestico di casa condannato a 18 anni

A un anno dall'infanticidio il giudice per l'udienza preliminare di Napoli ha condannato a 18 anni di carcere il 39enne Mariano Cannio, ritenuto responsabile dell'omicidio del piccolo Samuele, bimbo di 3 anni morto il 17 settembre 2021 dopo essere stato lasciato cadere dal balcone della sua abitazione in via Foria, a Napoli. Cannio svolgeva lavori domestici nella casa dei genitori di Samuele. La condanna a 18 anni era stata chiesta dalla Procura di Napoli. Secondo la ricostruzione della Procura, Cannio Lasciò cadere nel vuoto il bambino.

Il J'Accuse di Émile Zola fu anche un grande romanzo Questo avrebbe permesso di veicolare le iniziative degli altri evitando di farle cadere nel vuoto. ... Zola camminò lungo il boulevard avvolto in una tremenda nebbia gialla entro la quale lasciò vagare ... Adrien Candiard: Scrivevo i discorsi di Strauss Khan, ora sono frate al Cairo Come mai lasciò Dsk e si fece frate "Non voglio atteggiarmi a veggente, ma avevo capito che aveva ... E poi ero deluso dal suo rapporto con le idee: se ne innamorava e subito le lasciava cadere. Non ...