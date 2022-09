I danni al Nord Stream “causati da esplosioni” | si creano ' geyser' nel Mar Baltico

(Di martedì 27 settembre 2022) Aumentano i sospetti sul fatto che iscoperti nelle condutture delnel Marsiano statida un sabotaggio deliberato. Tra ieri ed oggi sono stati scoperti dei“senza precedenti” in tre punti...

Cos'è successo Nella giornata di martedì 27 settembre,Stream AG , l'operatore della rete, ha denunciato"senza precedenti" a tre linee offshore dei sistemi di gasdottiStream. Le autorità danesi e svedesi hanno denunciato le perdite nel ...La denuncia dei governi danesi e svedesi. L'Ue: "Siamo informati. Prematuro speculare sulle ...Apertura in crescita anche per i prezzi del petrolio. Parte al rialzo il prezzo del gas che al Ttf di Amsterdam viaggia sui 176,995 euro al megawattora, segnando una crescita dell’1,82%. Cresce… Leggi ...L’operatore della rete parla di danni "senza precedenti", tanto da non riuscire a stimare quando sarà ripristinata la capacità operativa del sistema. Il Cremlino chiede "un'indagine urgente" e parla d ...