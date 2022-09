Gf Vip 7, Giulia Salemi svela come ha reagito quando Alfonso Signorini l’ha scelta per fare la ‘portavoce dei social’ (Di martedì 27 settembre 2022) Amatissima dal pubblico televisivo, Giulia Salemi è ritornata sul grande schermo con un ruolo inedito. L’ex Vippona del Gf Vip 5 è infatti sbarcata nella nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini nelle vesti di “Portavoce dei social”. Giulia ha infatti il compito di commentare in diretta i messaggi che arrivano via Twitter durante le puntate. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia ha rivelato di aver ricevuto la proposta tramite una chiamata di Signorini: Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo, dicendomi che doveva parlarmi. L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Amatissima dal pubblico televisivo,è ritornata sul grande schermo con un ruolo inedito. L’ex Vippona del Gf Vip 5 è infatti sbarcata nella nuova edizione del reality condotto danelle vesti di “Portavoce dei social”.ha infatti il compito di commentare in diretta i messaggi che arrivano via Twitter durante le puntate. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni,ha rivelato di aver ricevuto la proposta tramite una chiamata di: Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo, dicendomi che doveva parlarmi. L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la ...

