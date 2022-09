Draghi al lavoro per il passaggio di consegne, in settimana la Nadef (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – Il giorno dopo la domenica elettorale il presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato al lavoro a Palazzo Chigi, in vista dei prossimi appuntamenti prima dell’insediamento del nuovo governo. Prima scadenza è l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def. In teoria il termine per l’approvazione è martedì 27 settembre, ma non è perentorio e infatti anche negli anni scorsi spesso non è stato rispettato. Il documento, come già annunciato da Draghi, conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, che sarà invece lasciato al nuovo governo. La Nadef dovrebbe comunque andare in Consiglio dei ministri questa settimana, mercoledì o giovedì, prima della partenza del premier per Alicante, dove il 30 settembre è in programma il summit Euromed. La settimana seguente, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – Il giorno dopo la domenica elettorale il presidente del Consiglio Marioè tornato ala Palazzo Chigi, in vista dei prossimi appuntamenti prima dell’insediamento del nuovo governo. Prima scadenza è l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def. In teoria il termine per l’approvazione è martedì 27 settembre, ma non è perentorio e infatti anche negli anni scorsi spesso non è stato rispettato. Il documento, come già annunciato da, conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, che sarà invece lasciato al nuovo governo. Ladovrebbe comunque andare in Consiglio dei ministri questa, mercoledì o giovedì, prima della partenza del premier per Alicante, dove il 30 settembre è in programma il summit Euromed. Laseguente, ...

CarloCalenda : L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo luogo il dover… - elenabonetti : Mario Draghi ha offerto all’Italia tutta la sua credibilità internazionale. Ci ha fatto crescere più di Francia e G… - ItaliaViva : Europa, lavoro, sanità e Governo Draghi. Noi siamo la vera alternativa e l'unica novità di questa campagna elettora… - Lopinionista : Draghi al lavoro per il passaggio di consegne, in settimana la Nadef - FrancoTartagli8 : RT @CarloCalenda: L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo luogo il dovere di r… -