Commissione Itu Unesco per la banda larga | piano d’azione per permettere l’accesso a internet tramite smartphone

MILANO – La Commissione ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni)/Unesco per la banda larga per lo sviluppo sostenibile, co-presieduta da Nick Read, CEO di Gruppo Vodafone, ha ratificato il primo studio multi-stakeholder volto a creare strumenti e azioni pratiche per consentire a quasi 3 miliardi di persone in più di accedere e utilizzare internet attraverso uno smartphone entro il 2030. Circa un terzo della popolazione mondiale, infatti, non può ancora accedere a internet o, anche potendo, non lo fa. Il divario di adozione dell'internet mobile – che si verifica quando gli individui non usano internet anche quando c'è copertura di rete mobile in un'area – è ora più di sette volte maggiore del divario di copertura a livello ...

