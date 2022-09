«Astensionismo | un mix di delusione e rabbia»

(Di martedì 27 settembre 2022) È stato anche in questo voto il primo partito del paese, mai così forte, mai così numeroso. Stiamo parlando di quelli che non sono andati a votare, il 36% degli italiani. Una cifra record per le elezioni politiche nazionali a cui la politica tocca trovare risposte. Alle domande di Panorama.it, Francesco Raniolo -tra l’altro docente di “Politica e comunicazione” nel Corso di laurea in Media e società digitale presso l’Università della Calabria- sostiene che «la crescita dell’insicurezza, mista al risentimento, ha avuto un effetto dirompente che ha spiazzato la risposta politica: cioè i partiti dopo la loro esperienza di governo non sono stati in grado di tamponare le falle aperte da due anni e mezzo di crisi multiple». Professore, soltanto 40 giorni addietro lei aveva definito l’come “malessere della democrazia, una rottura del patto tra cittadini e ...

