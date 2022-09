Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 20:30 (Di lunedì 26 settembre 2022) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ANCORA TRAFFICATA LA COLOMBO, ABBIAMO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE Roma IL SERVIZI O E’ RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA MONTALLESE E RIGUTINO; RITARDI DI 60 MINUTI. RESTIAMO NELL’ALMBITO DEI TRASPORTI, SULLA METRO C PER UN INCONVENIENTE TECNICO CHIUSA LA STAZIONE FINOCCHIO; UTILIZZARE LE STAZIONI GRANITI E BOLOGNETTA. INFINE RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRomaRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)DEL 26 SETTEMBREORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA TRAFFICATA LA COLOMBO, ABBIAMO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZEIL SERVIZI O E’ RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA MONTALLESE E RIGUTINO; RITARDI DI 60 MINUTI. RESTIAMO NELL’ALMBITO DEI TRASPORTI, SULLA METRO C PER UN INCONVENIENTE TECNICO CHIUSA LA STAZIONE FINOCCHIO; UTILIZZARE LE STAZIONI GRANITI E BOLOGNETTA. INFINE RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA ...

romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Viale Leonardo Da Vinci tra Via Costantino e Via Silvio D'Amico - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Tor de' Schiavi tra piazzale delle Gardenie e via dei Glicini - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via del Fosso Dell'Osa tra A24 e Via Polense - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via della Balduina tra Via Massimi e Viale delle Medaglie D'Oro - bettadigiulio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Salaria tra Piazza di Priscilla e Piazza Fiume -