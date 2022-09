Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Cnn | ‘Meloni sarà premier più a destra dai tempi di Mussolini’

(Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni “si avvia a essere lapiù ain Italia daidi Mussolini”. E’ il titolo della breaking news della Cnn, che cita gli exit poll diffusi dopo la chiusura delle urne. Il pezzo, in apertura del sito, recita: “L’Italiaguidata dal governo più adall’era fascista di Benito Mussolini, secondo quanto indicano i primi exit poll”. L’alleanza di partiti del centro, guidato dal partito di Meloni, Fdi “le cui origini affondano nel post fascismo”, si appresta a vincere con una quota tra il 41 e il 45%, secondo i dati diffusi dalla Rai, scrive la Cnn. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

, la vittoria del alle elezioni politiche diventa la breaking news sui siti dei media internazionali. 'L'estrema destra vince le elezioni italiane e Giorgia Meloni è in procinto di diventare la prima ...Oltre 50 milioni di italiani al voto per rinnovare il Parlamento. Chiuse le urne. Instant poll Quorum/Youtrend per Sky TG24: Fratelli d'Italia al 23,5%, Pd al 20,3%, M5S al 16,4%, Lega 9,6%. Alle ore ... Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 18.797 casi (+55,6% nella settimana) e 13 decessi (Adnkronos) – Giorgia Meloni “si avvia a essere la premier più a destra in Italia dai tempi di Mussolini”. E’ il titolo della breaking news della Cnn, che cita gli exit poll diffusi dopo la chiusura d ...Il centrodestra è al 42,2 per cento (Salvini e Berlusconi sono quasi pari). Il Movimento è dato al 16.5 per cento, Renzi e Calenda al 7,3 ...