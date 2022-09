Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Abbiamo detto molto chiaramente ai russi sia pubblicamente che privatamente di smettere di parlare alla… - iconanews : Ucraina: Blinken annuncia altri 475 mln di aiuti - mfarucci : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Abbiamo detto molto chiaramente ai russi sia pubblicamente che privatamente di smettere di parlare alla legger… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Abbiamo detto molto chiaramente ai russi sia pubblicamente che privatamente di smettere di parlare alla legger… - LaRagione_eu : Gli #USA hanno sviluppato un piano d'azione nel caso in cui la #Russia utilizzi armi nucleari in #Ucraina. Lo ha af… -

Agenzia ANSA

...di stato Antony, precisando che la somma e' destinata all'assistenza per la sicurezza dei civili e a rafforzare la capacita' delle forze dell'ordine e della giustizia penale dell'."......in': richiamato alla leva spara al comandante militare in Siberia Usa: 'Se la Russia smette di combattere, la guerra è finita' - Dagli Stati Uniti il segretario di Stato Antony, ... Ucraina: Blinken annuncia altri 475 mln di aiuti - Ultima Ora Gli Stati Uniti hanno avuto contatti diretti con la Russia sulle minaccia ventilata da Mosca di usare armi nucleari in Ucraina: lo ha detto il segretario di Stato Anthony Blinken in un’intervista alla ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...