Ospedale di Potenza | Concorso per 7 Dirigenti Medici

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo diha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Dirigente Medico, disciplina di Pediatria, per varie aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata. Bando diE' indettopubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale ...

valitutto67 : @PatriziaPat1 Comunque i potenti i lo conoscono tutti. E lo so perché feci il Car a Potenza durante il militare e i… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso il 19 settembre dopo le dimissioni dall'ospedale di #Lagonegro (#Poten… - Cynthia48851882 : RT @chilhavistorai3: Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso il 19 settembre dopo le dimissioni dall'ospedale di #Lagonegro (#Poten… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso il 19 settembre dopo le dimissioni dall'ospedale di #Lagonegro (#Poten… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso il 19 settembre dopo le dimissioni dall'ospedale di #Lagonegro (#Poten… -

Basilicata24

Un fulmine didevastante ha colpito una villetta situata a Castelnuovo Parano , in provincia di Frosinone, ... ma per precauzione sono stati tutti trasferiti al pronto soccorso dell'di ...I ricoverati per Covid - 19 sono 16 ( - 3) di cui 0 ( - 1) in terapia intensiva: 5 nell'di; 11 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4. Incendio nella Cardiologia Medica dell'ospedale San Carlo di Potenza La rottura su Viale della Repubblica. Domattina, a partire dalle 6,30, la riparazione della condotta, che presenta non poche difficoltà, sarà completata ...Tragedia a Catanzaro, tifoso si sente male sugli spalti e muore in ospedale Ghirelli: Dolore immenso. Non si può morire in un luogo di gioia. Vicini alla famiglia e al club Il 3-0 del Catanzaro sul Me ...