No vax e complottisti fanno flop: Paragone sotto il 3%, e per Rizzo e Sara Cunial va anche peggio (Di lunedì 26 settembre 2022) I risultati elettorali parlano chiaro. Anzi: chiarissimo. Chi ha puntato sui No vax e su sigle negazioniste e complottiste ha perso la battaglia elettorale, lasciando sul campo intenzioni bellicose, aspirazioni e annunci, che puntavano a fare proseliti sul No a tutta la linea. Gianluigi Paragone, leader di Italexit, in testa tutti. Ma anche Vita, nonostante l'exploit a sorpresa in alto Adige, dove la lista dell'ex grillina Sara Cunial è andata ben oltre il 6%, con un collegio che ha sfiorato addirittura il 9% dei consensi. Un risultato che, per quanto sorprendente, non è bastato: alla fine della fiera, infatti, Sara Cunial con Vita è rimasta intorno allo 0,3% al massimo a livello nazionale.

