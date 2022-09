PianetaMilan : #Milan senza #Maignan, #Jacobelli: “Non sottovaluterei #Tatarusanu” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Jacobelli: “#Cardinale sa cos’è il #Milan: vuole vincere. Su #Leao…” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Jacobelli: “#Cardinale sa cos’è il #Milan: vuole vincere. Su #Leao…” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - LuigiBevilacq17 : RT @tutticonvocati: ???#Jacobelli: 'Così non se ne esce, la #Juventus non ha un gioco dall'anno scorso. Va bene accampare le attenuanti, ma… - Arianna_82_ : RT @tutticonvocati: ???#Jacobelli: 'Così non se ne esce, la #Juventus non ha un gioco dall'anno scorso. Va bene accampare le attenuanti, ma… -

Pianeta Milan

Nella valigia mi porto tutto ciò imparato negli incontri con: Daniele Daino, ex Calciatore del, Fabrizio Biasin, giornalista Libero, Xavier, Ex Direttore TuttoSport, Giovanni Capuano, ...di XavierLassù, da tre domeniche di fila, ci sono sempre l'Atalanta, Gasperini e i Percassi che ... la Dea era stata tanto in alto e per così tanto: prima da sola, poi cone Napoli, ... Milan, Jacobelli: “Troppi gol subiti Ecco perché non è un problema” | Esclusiva Vaciago: "Esonero Troppo presto". Ravanelli: "Non è mai colpa di una sola persona. Infortuni, scarsa intensità e qualche giocatore non all'altezza". Jacobelli: "80 milioni di buoni motivi per tenersi ...Sulle colonne del Corriere dello Sport è Xavier Jacobelli ad eseguire l'analisi di Inter e Juve: "Nerazzurri piombati in una crisi di risultati profonda, e sebbene Inzaghi ...