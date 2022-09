Lazio, Immobile non parte. E Sarri sorride (Di lunedì 26 settembre 2022) Voleva giocare, ci ha provato, i controlli hanno confermato la presenza dell'edema al bicipite femorale, doveva partire solo per fare gruppo, alla fine è tornato a casa per la gioia di Sarri. Sintesi della mattinata di Immobile che, alla fine, non ha potuto partecipare alla trasferta in Ungheria dell'Italia. Il comunicato congiunto dei medici della Federcalcio e della Lazio prova a fare chiarezza: «Il giocatore si è sottoposto a Milano ad accertamenti che ne hanno confermato l'indisponibilità. Immobile aveva comunque raggiunto con la squadra Malpensa, dove il gruppo si era riunito. Mancini pur apprezzando la disponibilità del calciatore - prosegue la nota Figc - constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciarlo tornare a Roma, per proseguire le cure. Le analisi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Voleva giocare, ci ha provato, i controlli hanno confermato la presenza dell'edema al bicipite femorale, doveva partire solo per fare gruppo, alla fine è tornato a casa per la gioia di. Sintesi della mattinata diche, alla fine, non ha potutocipare alla trasferta in Ungheria dell'Italia. Il comunicato congiunto dei medici della Federcalcio e dellaprova a fare chiarezza: «Il giocatore si è sottoposto a Milano ad accertamenti che ne hanno confermato l'indisponibilità.aveva comunque raggiunto con la squadra Malpensa, dove il gruppo si era riunito. Mancini pur apprezzando la disponibilità del calciatore - prosegue la nota Figc - constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciarlo tornare a Roma, per proseguire le cure. Le analisi ...

LALAZIOMIA : RT @laziopress: CdS| Immobile punta il rientro con lo Spezia, oggi ulteriori accertamenti - laziopress : CdS| Immobile punta il rientro con lo Spezia, oggi ulteriori accertamenti - insessione : Attaccano immobile per attaccare la Lazio. Se fosse stato un giocatore di un’altra squadra fidate che non sarebbe… - LALAZIOMIA : Immobile, il forfait diventa un piccolo giallo: la 'spinta' della Lazio, il via libera di Mancini - aangariswant : RT @vocelaziale: #Valeri:?? “Sono tifoso laziale. È alla #Lazio che ho cominciato. Vedevo giocatori come Klose ed Hernanes. Sognavo di gioc… -