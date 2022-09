Il centrodestra a Montecitorio fa pieno collegi | 103 su 127 assegnati

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il centro destra fa ildi seggi anche neiuninominali del Senato dove sonon stati sinora attibuiti 127 seggi su 146 (127 sezioni su 146 scrutinate). Su 127 seggi, alla coalizione diche ha ottenuto il 43,8 per cento dei voti ne vanno al momento 103. Al centrosinistra, con il 26,1 per cento, 11. Segue a ruota il Movimento cinqu stelle con 10 seggi (15,4%).Tra gli eletti di Fratelli d'Italia accanto alla big e premier in pectore Giorgia Meloni figura anche Fabio Rampelli. Per la Lega eletti il ministro Giancarlo Giorgietti e l'ex sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. Rita Dalla Chiesa per Forza Italia eletta in Puglia (Molfetta). Poi l'ex magistrato Carlo Nordio e Maurizio Lupi.Per la coalizione di Centro sinistra risultano eletti Angelo Bonelli (Verdi), Benedetto della Vedova ...