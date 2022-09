I non votanti, un fantasma che presto scompare. La riflessione di D’Ambrosio (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora qualche ora, forse un giorno nei migliori casi, e presto dimenticheremo il dato primo, fondamentale e sempre più crescente: il numero di coloro che scelgono di non votare. È il primo “partito” e dagli anni ’70 è passato dall’8% al 46% di ieri. Alle elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91% degli aventi diritto, nei 7.904 comuni italiani, con un calo di nove punti rispetto alle ultime politiche. Ovviamente parliamo di media nazionale. Alcune aree stanno meglio, altre proprio male. Il male è diffuso in tutte le regioni ma è particolarmente forte al sud, dove diserta le urne quasi la metà degli aventi diritto. Rispetto al 2018 fra le regioni che registrano il minor calo dell’affluenza ci sono Lazio, Lombardia, Sicilia (dove si è votato anche per le elezioni regionali), Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Relativamente alta l’affluenza anche ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora qualche ora, forse un giorno nei migliori casi, edimenticheremo il dato primo, fondamentale e sempre più crescente: il numero di coloro che scelgono di non votare. È il primo “partito” e dagli anni ’70 è passato dall’8% al 46% di ieri. Alle elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91% degli aventi diritto, nei 7.904 comuni italiani, con un calo di nove punti rispetto alle ultime politiche. Ovviamente parliamo di media nazionale. Alcune aree stanno meglio, altre proprio male. Il male è diffuso in tutte le regioni ma è particolarmente forte al sud, dove diserta le urne quasi la metà degli aventi diritto. Rispetto al 2018 fra le regioni che registrano il minor calo dell’affluenza ci sono Lazio, Lombardia, Sicilia (dove si è votato anche per le elezioni regionali), Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Relativamente alta l’affluenza anche ...

