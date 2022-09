I migliori gol di settembre 2022 (Di lunedì 26 settembre 2022) settembre è stato un mese interlocutorio per la Serie A, dove ancora i rapporti di forza non sono apparsi chiarissimi alla pausa per le Nazionali, che è un po’ un giro di boa. Atalanta e Udinese si sono affermate come squadre rivelazione, almeno la seconda, il Napoli come la miglior squadra in Serie A in questo momento, mentre Inter e Juventus – chi più chi meno – affrontano una prima crisi che chissà cosa porterà in futuro. Anche i gol più belli ricalcano questo andamento: c’è la supremazia di Leao nel derby, una partita che ha spostato l’inerzia di questo inizio di stagione, e il bellissimo colpo di testa di Simeone che invece ha permesso al Napoli di battere il Milan, in maniera solo apparentemente sorprendente. In più ci sono i gol dei talenti peculiari della Serie A: il genio un po’ appassito di Saponara (nell’assist a Martinez Quarta), il classico Dybala, il ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 26 settembre 2022)è stato un mese interlocutorio per la Serie A, dove ancora i rapporti di forza non sono apparsi chiarissimi alla pausa per le Nazionali, che è un po’ un giro di boa. Atalanta e Udinese si sono affermate come squadre rivelazione, almeno la seconda, il Napoli come la miglior squadra in Serie A in questo momento, mentre Inter e Juventus – chi più chi meno – affrontano una prima crisi che chissà cosa porterà in futuro. Anche i gol più belli ricalcano questo andamento: c’è la supremazia di Leao nel derby, una partita che ha spostato l’inerzia di questo inizio di stagione, e il bellissimo colpo di testa di Simeone che invece ha permesso al Napoli di battere il Milan, in maniera solo apparentemente sorprendente. In più ci sono i gol dei talenti peculiari della Serie A: il genio un po’ appassito di Saponara (nell’assist a Martinez Quarta), il classico Dybala, il ...

