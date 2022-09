Hadis Najafi | è morta ammazzata a 20 anni come Mahsa Amini

(Di lunedì 26 settembre 2022), 20, è una delle decine di protestanti che le forze dell’ordine iraniane hanno ucciso durante le proteste che si stanno riversando nel Paese per chiedere giustizia dopo l’uccisione della 22enne curdadalla polizia morale per aver indossato male il velo. Sabato serastava manifestando in piazza con altre donne nella città di Karaj ed è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dalla polizia, che per sedare le proteste ha iniziato a sparare sulle manifestanti. Vi raccomandiamo...a 22dopo l'arresto perindossava il velo ...

Tg3web : In Iran ucciso uno dei volti-simbolo delle proteste di questi giorni per la morte di Mahsa Amini. È Hadis Najafi, u… - christianrocca : Mahsa Amini, Hadis Najafi, le donne iraniane e il popolo ucraino sono gli eroi antifascisti di questo secolo. - Corriere : Iran, 6 proiettlil al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simbo… - purple_lady18 : RT @andreavianel: La chiamavano la ragazza con la coda. Ma era sopratutto la ragazza del coraggio e della libertà. E del futuro, che lei no… - AndreaLiberati : RT @christianrocca: Mahsa Amini, Hadis Najafi, le donne iraniane e il popolo ucraino sono gli eroi antifascisti di questo secolo. -

Un'altra vittima in Iran. Un'altra donna.aveva solo 21 anni. E' divenuta virale in queste ore la foto di lei, di spalle, che si lega i capelli biondi in una coda di cavallo prima di unirsi alla folla in protesta nelle strade. Un'...... Hadith, diventata famosa per un filmato virale in cui, senza velo, si lega i folti capelli ... '- aggiunge Alinejad - era una ragazza dal cuore gentile e adorava ballare' e il suo unico '...Si è svolta questa mattina la riunione redazionale di Articolo 21 con focus sulla situazione in Iran. Dopo l’introduzione di Beppe Giulietti ha preso la parola Tiziana Ciavardini che in questi giorni ...Capelli biondi e niente velo, stava protestando vicino a Teheran, come stanno facendo in moltissimi per l’uccisione di Mahsa Amini, uccisa dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché porta ...