Guenda Goria appoggia Giorgia Meloni: la furia di Gaia Zorzi (Di lunedì 26 settembre 2022) Gaia Zorzi è la sorella del celebre Tommaso Zorzi. Durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, l'attuale conduttore di Tailor Made ha fatto molto spesso il nome della ragazza. Questo ha contributo a renderla famosa anche sui social network. Da quel momento in poi, ha acquistato un seguito non indifferente. Nelle ultime ore, è finita nuovamente sotto i riflettori per via di un commento scritto su Twitter. In particolar modo, si è opposta alle parole scritte da Guenda Goria. Gaia Zorzi e Guenda Goria ai ferri corti: il contrasto dopo le elezioni Guenda Goria, conosciuta per essere la figlia di Maria Teresa Ruta, ha la capacità di dividere l'opinione del pubblico in due gruppi distinti.

