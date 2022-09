“Giorgia Meloni smantellerà la democrazia. Sarà un disastro per ‘Italia e l’Europa”, dice Rula Jebreal (Di lunedì 26 settembre 2022) La giornalista palestinese Rula Jebreal non ha trattenuto i commenti di dissenso dopo la vittoria di Giorgia Meloni. A meno di ventiquattro ore dalla vittoria, la leader di Fratelli d’Italia sta ricevendo critiche e attacchi da più fronti. Ma il volere degli italiani è stato quello: la maggioranza degli italiani ha scelto Giorgia Meloni. Che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 settembre 2022) La giornalista palestinesenon ha trattenuto i commenti di dissenso dopo la vittoria di. A meno di ventiquattro ore dalla vittoria, la leader di Fratelli d’Italia sta ricevendo critiche e attacchi da più fronti. Ma il volere degli italiani è stato quello: la maggioranza degli italiani ha scelto. Che L'articolo proviene da Leggilo.org.

GSconvolti : RT @aronscigarette: giorgia meloni che ringrazia l’italia no amo devi ringraziare i fasci perché io italiano si ma fascista col cazzo - imagn3tsx : RT @maneskingio: rt to scare giorgia meloni - romacruda : RT @aronscigarette: giorgia meloni che ringrazia l’italia no amo devi ringraziare i fasci perché io italiano si ma fascista col cazzo - satelljite : RT @fe4rlessxlou: rt per spaventare giorgia meloni - Corriere : Renato Zero e le urla davanti all'albergo di Meloni: 'È un regime questo, votate la m...' -