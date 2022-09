Gigi D’Alessio matrimonio bis: spunta l’anello sulla mano di Denise (Di lunedì 26 settembre 2022) Gigi D’Alessio non la smette mai di stupire e lasciare senza parole i proprio fa, dopo il primo matrimonio con Carmela Barbato ecco che il cantante è pronto a ripetere il grande passo? Nel corso degli anni Gigi D’Alessio ha sempre cercato di non nascondere nulla di ciò che riguarda la sua vita privata, pur proteggendo sé stesso e la sua famiglia dai riflettori del gossip italiano. Una protezione che è aumentata in modo considerevole dal momento in cui ha incontrato Denise Esposito. La coppia è recentemente diventata anche genitore del primo figlio e nuovi rumor non escludono nemmeno la possibilità di un matrimonio all’orizzonte. matrimonio bis in arrivo per Gigi D’Alessio? Gigi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 settembre 2022)non la smette mai di stupire e lasciare senza parole i proprio fa, dopo il primocon Carmela Barbato ecco che il cantante è pronto a ripetere il grande passo? Nel corso degli anniha sempre cercato di non nascondere nulla di ciò che riguarda la sua vita privata, pur proteggendo sé stesso e la sua famiglia dai riflettori del gossip italiano. Una protezione che è aumentata in modo considerevole dal momento in cui ha incontratoEsposito. La coppia è recentemente diventata anche genitore del primo figlio e nuovi rumor non escludono nemmeno la possibilità di unall’orizzonte.bis in arrivo per...

chiara4eyes : RT @Varallo1967: Quindi Gigi D'Alessio smetterà di cantare??? - marcoranieri72 : RT @Varallo1967: Quindi Gigi D'Alessio smetterà di cantare??? - TARTARUGHELIBE4 : La bellanova ,la Ferragni la Rodriguez Gigi d'Alessio Hanno già fatto le valigie ? Chiedo per un amico - Mikibaja : Eda = Edoardo D'Alessio figlio non riconosciuto di Gigi D'Alessio #GFVIP - jachedeleo : Quindi Gigi D'alessio non canta più? e la Rula? è già andata via?..?? -