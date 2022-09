Enrico Letta traghetta il Pd al Congresso, "non mi ripresenterò" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario del Pd parla di "risultato insoddisfacente", annuncia una opposizione "dura e intransigente". Accusa i 5 stelle: "Ci sarà un Governo Meloni perché Conte ha fatto cadere Draghi" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario del Pd parla di "risultato insoddisfacente", annuncia una opposizione "dura e intransigente". Accusa i 5 stelle: "Ci sarà un Governo Meloni perché Conte ha fatto cadere Draghi"

Giorgiolaporta : Qualcuno ha visto Enrico #Letta? E' un grave sgarbo che il capo dell'#opposizione non abbia ancora chiamato chi ha… - davidallegranti : Beppe Conte può ringraziare Enrico Letta - ItaliaViva : Porta a Porta, @meb umilia Letta: 'Dati alla mano...' - FabioZfz9 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Enrico #Letta:'Oggi è un giorno triste per l'Italia, per l'Europa, ci aspettano giorni duri' @ul… - Mat666dg : RT @DarioBallini: la profonda e lungimirante analisi della sconfitta di Enrico Letta: HA STATO RENZI, FAMO IL CONGRESSO. buio. sipario. -