Elezioni | Salvini ' carico a molla' Sulla Meloni | ' Brava | lavoreremo insieme'

(Di lunedì 26 settembre 2022) "Sono andato a letto incazzato e mi sono svegliatocome una, ottimista". Così il segretario leghista Matteo, in conferenza stampa in via Bellerio a Milano, ha commentato l'esito ...

LaStampa : Elezioni, a Milano gli studenti occupano il liceo classico Manzoni (dove ha studiato Salvini): “Con la vittoria del… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Alle 12 affluenza al 19,21%. Il fuorionda di Berlusconi: “Salvini è un amico, ma non ha mai lav… - NicolaPorro : ?? ULTIM’ORA: clamorosi numeri del centrodestra. Leggete quanti seggi ottengono Meloni, Salvini e Berlusconi - leftsnoopy : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Il 9% non mi soddisfa. Brava Giorgia, lavoreremo insieme a lungo'. E dopo questa meravigliosa gufata, direi ch… - 24emilia : #elezioni2022 GiorgiaMeloni trionfa e porta la destra al governo. Crolla Salvini, male il Pd, bene Calenda-Renzi.… -

Leggi anchesi lava le mani dopo il tracollo: "Stare al governo ci è costato, brava Giorgia:... nel 2008 Silvio Berlusconi ci mise 24 giorni dalleper diventare premier. Giuseppe Conte ...Il segretario della Lega Matteoha tenuto una conferenza stampa a Milano sui risultati dellepolitiche. Nessun accenno a un passo indietro, non un'assunzione di responsabilità dopo la netta débâcle del Carroccio, ...All'indomani della vittoria della coalizione di centro-destra, Banca Akros fa il punto della situazione sui dossier caldi a Piazza Affari che il nuovo esecutivo dovrà prendere in mano a breve. Dalle b ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari si mantiene in terreno positivo a fronte della debolezza delle altre borse europee, in un mercato che accoglie il risultato delle elezioni italiane, con la netta vitto ...