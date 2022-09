Elezioni 2022, Orban: “Brava Giorgia, vittoria strameritata” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Viktor Orban si congratula con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia per il trionfo nelle Elezioni politiche 2022. “vittoria più che meritata. Congratulazioni!”, scrive il premier ungherese su Facebook pubblicando una foto che lo ritrae in compagnia della leader di Fdi. Nella notte era arrivato il tweet di Balazs Orban, deputato ungherese e direttore politico dell’ufficio del premier Viktor Orban: “Congratulazioni a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per le Elezioni di oggi! In questi tempi difficili, abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa. Viva l’amicizia italo-ungherese!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Viktorsi congratula conMeloni e Fratelli d’Italia per il trionfo nellepolitiche. “più che meritata. Congratulazioni!”, scrive il premier ungherese su Facebook pubblicando una foto che lo ritrae in compagnia della leader di Fdi. Nella notte era arrivato il tweet di Balazs, deputato ungherese e direttore politico dell’ufficio del premier Viktor: “Congratulazioni aMeloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per ledi oggi! In questi tempi difficili, abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa. Viva l’amicizia italo-ungherese!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

