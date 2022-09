(Di lunedì 26 settembre 2022) Se la sono vista brutta i passeggeri di unEasyjet partito da Milano e diretto a Napoli.da un, il veliè dovuto ricorrere ad un atterraggio di, effettuando pertanto uno scalo straordinario a. Momenti davvero concitati quelli vissuti dai 90 passeggeri a bordo. Leggi anche:da unsul Gran Sasso: il 28enne di Tivoli tornerà a casa Atterraggio diper unEasyjetda unPer via del maltempo che ieri si è abbattuto in molte regioni d’Italia, Campania compresa, unhal’che, partito dal capoluogo meneghino, in serata sarebbe dovuto ...

CorriereCitta : Choc in volo, aereo colpito da un fulmine costretto all’atterraggio di emergenza a Bari - Rojname_com : Choc in volo, steward aggredito da un passeggero: rischia 20 anni di carcere - -

Minformo

La vocesi è diffusa su Twitter da venerdì notte ed è entrata in tendenza. Ma tutti gli ... Dai dati dinon risulta peraltro nessuna interruzione dei voli. Certo, molti sono stati cancellati ...Meghan Markle e gli eventi reali, l'indiscrezione: 'Non posso credere di non essere stata ... Su unda Sydney a Tonga, il suo staff avrebbe promesso alla stampa che sarebbe apparso. Il signor ... Choc in volo, steward aggredito da un passeggero: rischia 20 anni di carcere Se la sono vista brutta i passeggeri di un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli. Colpito da un fulmine, il velivolo è dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza, effettuando pertanto ...Nel fine settimana Twitter invaso da rumor su un presunto colpo di stato in Cina. Ma le fonti non appaiono credibili e la teoria viene screditata dagli esperti ...