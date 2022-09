(Di lunedì 26 settembre 2022) Paoloha un nuovo look, con le treccine, ma il solito atteggiamento: positivo, sicuro di sé. Al Media Day degli Orlando Magic la maggior partee attenzioni sono per lui: ognuno vuole 'un ...

Paoloha un nuovo look, con le treccine, ma il solito atteggiamento: positivo, sicuro di sé. Al Media Day degli Orlando Magic la maggior parte delle attenzioni sono per lui: ognuno vuole 'un pezzo',...... l'umidità data dall'enorme presenza di persone non garantiva il giusto standard di, ... da LeBron James a Jayson Tatum - i due di gran lunga più attesi - fino a Paoloe Chet Holmgren,... Banchero, sicurezza da prima scelta: "Voglio essere rookie dell'anno"