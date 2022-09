Attivare o disattivare i suoni della tastiera su Windows (Di lunedì 26 settembre 2022) Su Windows possiamo utilizzare la tastiera su schermo per digitare password o credenziali che non vogliamo vengano intercettate tramite keylogger. La caratteristica di questa tastiera è che emette suoni quando viene utilizzata; questi suoni di tastiera possono comunque essere disattivati, così da non recare fastidio o non far capire che la stiamo utilizzando per digitare. I suoi della tastiera possono essere aggiunti anche sulla tastiera fisica, così da poter avere un feedback audio quando premiamo i tasti (per esempio mentre giochiamo). Nella guida che segue bi mostreremo tutti i metodi per , in modo da poter configurare l'emissione dei suoni da tastiera in base all'attività da svolgere o ottenere un ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 26 settembre 2022) Supossiamo utilizzare lasu schermo per digitare password o credenziali che non vogliamo vengano intercettate tramite keylogger. La caratteristica di questaè che emettequando viene utilizzata; questidipossono comunque essere disattivati, così da non recare fastidio o non far capire che la stiamo utilizzando per digitare. I suoipossono essere aggiunti anche sullafisica, così da poter avere un feedback audio quando premiamo i tasti (per esempio mentre giochiamo). Nella guida che segue bi mostreremo tutti i metodi per , in modo da poter configurare l'emissione deidain base all'attività da svolgere o ottenere un ...

