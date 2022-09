Apre il bando per i tetti solari in agricoltura : sei pronto per i contributi ? Guarda il tutorial (Di lunedì 26 settembre 2022) Si è aperto il bando attraverso il quale gli agricoltori, oltre che gli operatori del settore zootecnico e agroindustriale, potranno ottenere contributi a fondo perduto per trasformare i tetti di stalle, cascine e capannoni in “centrali” per la produzione di energia elettrica a costo zero. Guarda il nostro tutorial. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 settembre 2022) Si è aperto ilattraverso il quale gli agricoltori, oltre che gli operatori del settore zootecnico e agroindustriale, potranno ottenerea fondo perduto per trasformare idi stalle, cascine e capannoni in “centrali” per la produzione di energia elettrica a costo zero.il nostro

BccBGB : ????Apre domani il bando per i parchi agrisolari. A disposizione 1,5 miliardi di euro #BCCLaVoce #LaBuonanotizia… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Si è aperto il bando attraverso il quale gli agricoltori, oltre che gli operatori del settore zootecnico e agroindustr… - webecodibergamo : Si è aperto il bando attraverso il quale gli agricoltori, oltre che gli operatori del settore zootecnico e agroindu… - CamComTorino : Si apre oggi il bando di #camcomtorino per ottenere un contributo a fondo perduto a fronte dell'ospitalità fornita… - intoscana : Apre oggi il bando regionale che mette a disposizione 1 milione e 800 mila euro per favorire il ripopolamento delle… -