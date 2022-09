Ultime Notizie – Iran, proteste per Mahsa: uccisa Hadis Najafi, aveva 20 anni (Di domenica 25 settembre 2022) aveva venti anni Hadis Najafi. E come migliaia di altre ragazze e donne Iraniane era scesa in piazza per protestare contro la morte di Mahsa Amini, di due anni più grande di lei, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran con l’accusa di aver indossato male il velo islamico. aveva venti anni Hadis Najafi e mentre manifestava in piazza nella città di Karaj è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco. La polizia ha infatti deciso di usare la linea dura per sedare le proteste e ha sparato contro le manifestanti. Sui social, la sorella denuncia che contro Hadis sono stati sparati sei colpi d’arma da fuoco alla testa, al collo, al torace ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022)venti. E come migliaia di altre ragazze e donneiane era scesa in piazza per protestare contro la morte diAmini, di duepiù grande di lei, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran con l’accusa di aver indossato male il velo islamico.ventie mentre manifestava in piazza nella città di Karaj è stataa colpi d’arma da fuoco. La polizia ha infatti deciso di usare la linea dura per sedare lee ha sparato contro le manifestanti. Sui social, la sorella denuncia che controsono stati sparati sei colpi d’arma da fuoco alla testa, al collo, al torace ...

