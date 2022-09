Traffico Roma del 25-09-2022 ore 10:30 (Di domenica 25 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto resta nel complesso scorrevole il Traffico sulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti Tuttavia da segnalare per un incidente su via De Castro Pretorio altezza incrocio con via San Martino della Battaglia segnalati dalla polizia locale allagamenti in via della Magliana altezza incrocio con via di Pino Lecce prestare attenzione allagamenti anche ad Ostia in via dell’Idroscalo altezza incrocio con via degli aliscafi emanata lo ricordiamo per la giornata di oggi un allerta meteo arancione sul Lazio un invito dunque alla prudenza perché c’è anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte su gran parte della regione alle 21 di questa sera al Circo Massimo terza data dei concerti di Renato Zero dalle 17 chiusa al Traffico via dei Cerchi e via del Circo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti Tuttavia da segnalare per un incidente su via De Castro Pretorio altezza incrocio con via San Martino della Battaglia segnalati dalla polizia locale allagamenti in via della Magliana altezza incrocio con via di Pino Lecce prestare attenzione allagamenti anche ad Ostia in via dell’Idroscalo altezza incrocio con via degli aliscafi emanata lo ricordiamo per la giornata di oggi un allerta meteo arancione sul Lazio un invito dunque alla prudenza perché c’è anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte su gran parte della regione alle 21 di questa sera al Circo Massimo terza data dei concerti di Renato Zero dalle 17 chiusa alvia dei Cerchi e via del Circo ...

