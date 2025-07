La Notturna della Portaccia a Castiglione dei Pepoli

Castiglione dei Pepoli, 6 luglio 2025 – Sabato 12 luglio 2025, ore 21 La Notturna della Portaccia, giunta all’undicesima edizione, è molto più di una corsa: è una festa dell'accoglienza emiliana, un abbraccio tra sport, territorio e tradizione gastronomica. L’atmosfera del tramonto che avvolge Piazza della Libertà, con le ombre che si allungano e le luci che si accendono piano piano, rende l’evento un momento davvero magico. Alle 21 il via, con centinaia di concorrenti e numerosi gruppi sportivi che si lasciano guidare dalla storica “Portaccia” lungo un percorso suggestivo, immerso nei colori e nei profumi dell’Appennino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Notturna della Portaccia a Castiglione dei Pepoli

